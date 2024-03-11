Эта утренняя привычка с потрохами выдает низкий интеллект человека: проверьте себя и своих знакомых

Согласно последним исследованиям проведенным психологами, выявлена интересная связь между утренними привычками и уровнем интеллекта у людей.

Особое внимание было уделено такой характерной черте, как пребывание в состоянии "прострации" после пробуждения, сидя на кровати. Ученые предполагают, что лица с более высоким интеллектом обычно быстрее приспосабливаются к новому дню и переключаются со сна на бодрствование, в отличие от людей с менее выраженными когнитивными способностями.

Помимо этого, изучались и другие аспекты утреннего ритуала: время пробуждения, завтрак, планирование дня, физическая активность. Выяснилось, что индивиды с высоким уровнем интеллекта чаще всего встают и ложатся спать раньше, завтракают более полноценно, структурируют свой день и уделяют внимание физическим упражнениям с утра. Психологи считают, что эти корреляции могут иметь отношение к различиям в когнитивных процессах, способности к саморегуляции и уровню мотивации у людей.