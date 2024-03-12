Эта утренняя привычка показывает воочию низкий интеллект человека

Недавно эксперты в области психологии сделали открытие, по которому можно определить уровень интеллекта человека, анализируя его утренние привычки.

Одна из основных привычек, о которой говорят специалисты, – это проведение времени на кровати после пробуждения в состоянии "транса". Ученые объясняют это тем, что люди с более низким интеллектом нуждаются в большем времени для перехода от режима ночного отдыха к рабочему образу жизни, они испытывают некую легкую "прострацию".