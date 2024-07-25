Эта рыба вызовет не только дикое разочарование: Роскачество подготовило свой рейтинг

Сушено-вяленая рыба — популярная закуска среди российских покупателей, особенно в компании с пивом. Но насколько безопасна и качественна продукция, представленная в магазинах?

Роскачество провело всестороннее исследование продукции 28 торговых марок, чтобы ответить на этот вопрос.

Из 28 торговых марок только продукция 10 из них полностью соответствовала стандартам, однако не достигла уровня, необходимого для получения российского Знака качества. Остальные марки показали различные уровни несоответствия, что вызывает беспокойство среди потребителей и специалистов.

Важным аспектом исследования стало отсутствие во всех образцах бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы и сульфитредуцирующих клостридий, что свидетельствует о соблюдении производителями основных норм безопасности.

В одном из образцов, принадлежащем ТМ «Маркет Перекресток», было обнаружено превышение уровня содержания мышьяка, что привело к немедленному прекращению продажи этих партий.

Особое внимание вызывает факт видовой подмены у продукции восьми торговых марок «Тиксы», «Чистое море», Spar, «365 дней», Fish House, «Сухогруз», «Хороший день», что указывает на проблемы с маркировкой и честностью производителей перед потребителями.

С точки зрения вкуса, цвета, запаха и консистенции, большинство продуктов не вызвало нареканий у экспертов, за исключением тех, что столкнулись с другими вышеуказанными проблемами.

Только продукция марки «Сухогруз» (ставрида) соответствовала требованиям Роскачества к содержанию соли, представляя оптимальный выбор для потребителей, предпочитающих менее соленую рыбу.

Исследование Роскачества выявило значительные различия в качестве сушено-вяленой рыбы на российском рынке. Потребителям следует внимательно относиться к выбору продукции, обращая внимание на маркировку и состав продукта. Результаты исследования помогают раскрыть реальную картину рынка и способствуют повышению осведомленности и требовательности покупателей.