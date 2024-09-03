Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Эта рыба кишит 10-метровыми червями: а мы ее едим сами и угощаем детей

Рыба занимает важное место в нашем рационе благ...

shutterstock.com

Подписаться в Telegram

Рыба занимает важное место в нашем рационе благодаря своим полезным свойствам: высоким содержанием белка, омега-3 жирных кислот и витаминов. Однако не все знают, что некоторые виды рыбы могут представлять опасность для здоровья из-за паразитов, обитающих в них.

Один из таких паразитов — широкий лентец (Diphyllobothrium latum), который может достигать в длину до 10 метров. Эта проблема стала актуальной для тех, кто регулярно употребляет в пищу пресноводную рыбу.

Какие рыбы подвержены заражению?

Широкий лентец чаще всего встречается в пресноводных рыбах, таких как щука, судак, окунь и налим. Эти рыбы являются промежуточными хозяевами паразита, который проникает в их тела через заражённых рачков и других мелких организмов. Человек же становится окончательным хозяином, когда употребляет в пищу плохо приготовленную или сырую рыбу, заражённую лентецом.

Опасность для здоровья

Заражение широким лентецом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Попадая в организм человека, паразит прикрепляется к стенкам кишечника и начинает поглощать питательные вещества, предназначенные для хозяина. В результате зараженный человек может испытывать дефицит витамина B12, что приводит к анемии и другим серьёзным проблемам со здоровьем. Кроме того, широкий лентец может вызвать тошноту, рвоту, диарею и даже аллергические реакции.

Как защититься от заражения?

Чтобы снизить риск заражения широким лентецом, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • Тщательно готовьте рыбу: паразиты погибают при термической обработке. Убедитесь, что рыба хорошо прожарена, сварена или запечена. Рыбу следует готовить при температуре не ниже 63C.
  • Избегайте употребления сырой рыбы: сырая или плохо просоленная рыба может быть заражена паразитами. Суши, сашими, строганина и другие блюда из сырой рыбы должны быть приготовлены из проверенного и безопасного сырья.
  • Замораживайте рыбу: если вы предпочитаете употреблять рыбу в сыром виде, заморозьте её перед употреблением при температуре не выше -20C в течение не менее 7 дней. Это поможет уничтожить паразитов, если они присутствуют.
  • Покупайте рыбу у проверенных поставщиков: убедитесь, что рыба, которую вы покупаете, прошла соответствующую проверку на наличие паразитов.

Внимательность и осведомлённость — залог здоровья

Поддержание здоровья семьи требует осознанного подхода к выбору продуктов питания. Помните, что рыба может быть не только источником полезных веществ, но и скрытой угрозой. Следуя рекомендациям по безопасной обработке и приготовлению рыбы, вы защитите себя и своих близких от возможных рисков.

Рыба — важная часть здорового питания, но необходимо учитывать и возможные риски, связанные с употреблением некоторых видов. Будьте внимательны и ответственны в выборе продуктов и способах их приготовления, чтобы наслаждаться вкусной и безопасной пищей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

обработка от тараканов что делать после обработки

Новости Татарстана

день назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

мастер по газовым плитам в Санкт-Петербурге

Новости Казани

12 часов назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Татарстана

7 часов назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Новости Казани

9 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

Новости Казани

день назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Новости Татарстана

день назад

В кафе "Нур" в Тетюшах нашли сальмонеллу после смерти девочки
Новости Татарстана
10 часов назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Средняя заработная плата в регионе составляет о...

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстана через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками

Новости Казани

6 часов назад

В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Новости Казани

7 часов назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Казани

7 часов назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад
Казанский ученик 11 класса отправился на олимпи...
Новости Казани
8 часов назад

Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет

Новости Казани

11 часов назад

На территории бывшего казанского завода Петцольда откроют гостиницу и кафе

Новости Казани

14 часов назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Новости Казани

14 часов назад

В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут
Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не позд...
Интересное в Казани
6 дней назад

Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не поздно купить.
В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов
Новости Татарстана
8 часов назад

В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов