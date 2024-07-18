Эта простая, но мощная подкормка творит волшебство: ваши огурцы будут активно плодоносить до самых заморозков — урожай собираю целыми мешками

На каждом приусадебном участке огурцы являются одной из самых популярных культур благодаря их плодовитости и универсальности в кулинарии.

Однако не все дачники могут похвастаться, что их урожаи сохраняются обильными вплоть до заморозков. Сегодня мы расскажем о простом, но эффективном методе подкормки, который помогает урожаю огурцов оставаться щедрым на протяжении всего сезона.

Натуральная подкормка из картофельного крахмала

Рецепт, о котором пойдет речь, использует картофельный крахмал — доступное и натуральное средство, которое стимулирует рост и плодоношение огурцов. Петр Ломонос, агроном с богатым опытом, делится своим методом: «Добавление крахмала в воду для полива активизирует процесс плодоношения благодаря калию, который необходим огурцам для здорового развития.»

Как приготовить и использовать раствор:

Приготовление раствора: Растворите две столовые ложки картофельного крахмала в 10 литрах воды. Применение: Используйте около трех литров этого раствора для полива каждого куста огурцов. Поливать рекомендуется раз в неделю до начала заморозков.

Дополнительная защита — борная кислота

Чтобы огурцы не только хорошо плодоносили, но и были защищены от болезней, Петр Ломонос советует использовать раствор борной кислоты. «Полчайной ложки борной кислоты на 10 литров воды помогает укрепить иммунитет растений и защищает их от внешних воздействий», — говорит агроном.

Применение:

Опрыскайте растения этим раствором один раз в две недели, особенно в периоды высокой влажности, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Результаты применения

Дачники, пробовавшие этот метод, отмечают значительное улучшение качества и количества урожая. Огурцы не только становятся более крупными и хрустящими, но и продолжают плодоносить до самых первых заморозков, позволяя собирать урожай целыми мешками.

Этот простой, но мощный способ уже успел завоевать доверие многих садоводов. Применяя его, вы тоже сможете значительно улучшить свои шансы на получение обильного урожая, который будет радовать вас до поздней осени, сообщают «Хибины».