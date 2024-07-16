Эта простая, но мощная подкормка творит чудеса: ваши огурцы будут активно плодоносить до самых заморозков — урожай собираю мешками

Огурцы — одни из самых популярных овощей на дачных участках, и каждый садовод мечтает о щедром урожае, который можно будет собирать буквально мешками.

Наши эксперты поделились уникальным методом, который позволяет добиться исключительных результатов в выращивании огурцов, причем совсем несложным способом.

Агроном Петр Ломонос предложил эффективное решение, которое обеспечивает активное плодоношение огурцов до самых первых заморозков. Секрет кроется в использовании картофельного крахмала как подкормки. Для приготовления удобрения необходимо размешать две столовые ложки крахмала в десятилитровом ведре воды. Полученным раствором следует поливать огурцы под корень, расходуя около трех литров на каждый куст. По словам эксперта, калий, содержащийся в картофельном крахмале, играет ключевую роль, стимулируя обильное цветение и успешное завязывание плодов.

Не менее важно в летний период защитить растения от заболеваний. Опытные дачники советуют использовать борную кислоту: полчайной ложки растворить в литре горячей воды, довести объем до десяти литров и обработать огурцы полученным составом, опрыскивая листья. Эта мера поможет укрепить здоровье растений и увеличить их устойчивость к негативным внешним воздействиям.

Применение этих простых, но мощных методов подкормки значительно повысит шансы на получение рекордного урожая, который действительно превзойдет все ожидания. Начните использовать эти советы уже сегодня, и ваши огурцы будут радовать вас обильным урожаем вплоть до осени, сообщает hibiny.ru.