Огурцы, являясь одними из самых востребованных овощей на дачных участках, поражают своими возможностями для щедрых урожаев. В стремлении к максимальной отдаче от своих грядок, садоводы ищут проверенные способы, чтобы собирать урожай почти без перерыва.

Специалисты недавно раскрыли метод, который позволяет добиться впечатляющих результатов в выращивании огурцов, и этот метод на удивление прост. Петр Ломонос, опытный агроном, рекомендует использовать картофельный крахмал в качестве удобрения для активизации плодоношения. Смешивая две столовые ложки крахмала в 10-литровом ведре воды и поливая этим раствором огурцы, можно значительно улучшить их цветение и способствовать завязыванию плодов, используя около 3-х литров раствора на куст. Калий, который содержится в крахмале, играет самую важную роль в этом процессе.

Не менее важно и предотвращение заболеваний растений летом. Дачники с долгим стажем советуют обрабатывать огурцы раствором борной кислоты, что укрепляет их здоровье и повышает устойчивость к внешним воздействиям. Для этого нужно пол чайной ложки кислоты растворить в одном литре горячей воды, долить до 10 л и начать опрыскивать листья растений.

Применяя эти доступные, но эффективные методы удобрения, каждый садовод может заметно повысить вероятность получения огромного урожая огурцов. Следуйте этим советам, и ваши растения обязательно порадуют вас богатым урожаем до наступления осени, сообщает портал hibiny.