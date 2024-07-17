Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Эта простая, но мощная подкормка творит чудеса: ваши огурцы будут активно плодоносить до самых заморозков — урожай собираю целыми мешками

Огурцы, являясь одними из самых востребованных овощей на дачных участках, поражают своими возможностями для щедрых урожаев. В стремлении к максимальной отдаче от своих грядок, садоводы ищут проверенные способы, чтобы собирать урожай почти без перерыва.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Огурцы, являясь одними из самых востребованных овощей на дачных участках, поражают своими возможностями для щедрых урожаев. В стремлении к максимальной отдаче от своих грядок, садоводы ищут проверенные способы, чтобы собирать урожай почти без перерыва.

Специалисты недавно раскрыли метод, который позволяет добиться впечатляющих результатов в выращивании огурцов, и этот метод на удивление прост. Петр Ломонос, опытный агроном, рекомендует использовать картофельный крахмал в качестве удобрения для активизации плодоношения. Смешивая две столовые ложки крахмала в 10-литровом ведре воды и поливая этим раствором огурцы, можно значительно улучшить их цветение и способствовать завязыванию плодов, используя около 3-х литров раствора на куст. Калий, который содержится в крахмале, играет самую важную роль в этом процессе.

Не менее важно и предотвращение заболеваний растений летом. Дачники с долгим стажем советуют обрабатывать огурцы раствором борной кислоты, что укрепляет их здоровье и повышает устойчивость к внешним воздействиям. Для этого нужно пол чайной ложки кислоты растворить в одном литре горячей воды, долить до 10 л и начать опрыскивать листья растений.

Применяя эти доступные, но эффективные методы удобрения, каждый садовод может заметно повысить вероятность получения огромного урожая огурцов. Следуйте этим советам, и ваши растения обязательно порадуют вас богатым урожаем до наступления осени, сообщает портал hibiny.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани Равиль Зиганшин выполнил требования избитого крановщика

Интересное в Казани

день назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

плесень в холодильнике

Новости Казани

день назад

Имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

сколько стоит кремация собаки в Санкт-Петербурге

Лонгриды

19 часов назад

«Доступ к муниципальной земле перекрыт!»: СНТ страдают из-за кадастровой ошибки

Новости Казани

день назад

Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Новости Татарстана

23 часа назад

Видео малолетнего питбайкера, который призывает навести суету в Казани

Новости Казани

4 часа назад

Автобус снес остановку в Казани из-за таксиста

Новости Казани

21 час назад

В Казани 16 июля на Горьковском шоссе автобус №46 снес остановку
Новости Казани
день назад

В РКИБ остался только 1 пациент с ботулизмом

В РКИБ остался только 1 пациент с ботулизмом

Новости Татарстана

37 минут назад

Средняя зарплата врачей достигла 100 тысяч рублей

Интересное в Казани

день назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей

Новости Казани

час назад

4 авто столкнулись на улице Чистопольской в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ по 2 статьям задержали экс-начальника ЗАГСа Гульшат Нигматуллину
В Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза
Новости Казани
12 минут назад

В Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на Баумана продолжают эксплуатировать животных ради денег

Новости Татарстана

4 часа назад

Хуснуллин: обход Челнов на М-12 запустят уже в 2024 года

Новости Татарстана

6 часов назад

Прокурором Менделеевского района Татарстана может стать женщина
«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ
Интересное в Казани
5 дней назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

Отлетел на пару метров: в Казани авто сбило курьера
Новости Казани
20 часов назад

Отлетел на пару метров: в Казани авто сбило курьера