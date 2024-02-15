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· Артем Акчурин

Эта привычка за столом выдает низкий интеллект человека: проверьте себя и своих знакомых

Эта привычка за столом выдает низкий интеллект человека: проверьте себя и своих знакомых

adme.media

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Какой признак указывает на низкий интелект человека.

Одно из таких проявлений - безразличие к правилам этикета и отсутствие уважения к окружающим. Человек с низким интеллектом может проявляться через громкий разговор, непристойные жесты или неприятные звуки при еде. Его желание привлечь внимание выглядит смешно и вызывает удивление, что является явным признаком его недостаточной образованности и интеллектуального потенциала. Это наблюдение свидетельствует о том, что привычки за столом могут быть не только занятным предметом изучения для наблюдателя, но и доказательством уровня интеллекта человека.

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