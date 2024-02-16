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· Артем Акчурин

Эта привычка за столом говорит о низком интеллекте человека: проверьте себя и своих знакомых

Эта привычка за столом говорит о низком интеллекте человека: проверьте себя и своих знакомых

vospitanie.guru

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Какой признак указывает на неадекватность человека

Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в ресторан. Его поведение за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей .

Один из признаков, указывающий на недалекость человека за столом, может быть его неумение применять правила этикета. Например, недостаточное знание о том, как использовать столовые приборы, или неуважительное отношение к другим гостям, может свидетельствовать о недостатке образования или неразвитости личности. Еще один признак - это использование нецензурной брани и разговоры на темы, которые за столом в обществе обсуждать не принято.

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