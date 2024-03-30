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· Ульяна Сенько

Есть во всех черных списках: не берите сливочное масло под этими марками даже бесплатно

Есть во всех черных списках: не берите сливочное масло под этими марками даже бесплатно

dzen.ru

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В российской кулинарии сливочное масло занимает важное место.

Недавно Росконтроль провел исследование, результаты которого вызвали волну возмущения среди потребителей. Выяснилось, что некоторые популярные бренды сливочного масла не соответствуют заявленным стандартам качества и содержат в своем составе вредные добавки.

Из обследованных 31 марки сливочного масла только 13% прошли проверку на соответствие требованиям к безопасности и натуральности. Среди брендов, прошедших тестирование, стоит выделить «Радость вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское», в то время как другие изготовители попали под прицел критики за использование заменителей жира, таких как пальмовое масло.

Продукция марок «Традиционное» из Курска и «Традиционное» из Мытищи была исключена из списка рекомендуемых из-за значительных отклонений в составе. Похоже, что некоторые производители пытались уменьшить затраты за счет качества ингредиентов, что привело к выпуску продуктов, не соответствующих заявленным стандартам.

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