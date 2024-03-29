Есть во всех черных списках: не берите сливочное масло этих брендов даже по большой скидке

Сливочное масло традиционно занимает одно из центральных мест в российской кулинарии.

Росконтроль провел исследование качества сливочного масла, результаты которого поразили потребителей. Анализ показал, что значительная часть проверенных брендов содержит добавки, снижающие их качество и делающие продукт не соответствующим заявленным стандартам.

Только небольшая доля из 31 проверенного бренда оказалась соответствующей всем требованиям. К качественным продуктам отнесены такие марки, как «Радость вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское». В продукции других производителей были обнаружены заменители молочного жира, в частности пальмовое масло или животные жиры.

Продукция брендов «Традиционное» из Курска и «Традиционное» из Мытищи была подвергнута критике и исключена из списка рекомендованных из-за наличия в составе недопустимых добавок. Эти находки указывают на возможные попытки производителей сэкономить на использовании натуральных компонентов, что привело к созданию продукции, не соответствующей ожиданиям потребителей.