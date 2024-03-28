Есть во всех черных списках: не берите сливочное масло этих брендов даже по акции

Исследование Росконтроля обнаружило, что лишь малая доля проверенных брендов сливочного масла соответствует необходимым стандартам.

В российской кухне сливочное масло является основным ингредиентом, традиционно производимым из молока, преимущественно коровьего, с содержанием молочного жира от 50% до 82,5%.

Проведенный анализ 31 бренда выявил, что всего 13% из них соответствуют требованиям по безопасности и натуральности. Бренды, такие как «Радость Вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское», были признаны безопасными и натуральными, в то время как другие производители столкнулись с критикой за добавление искусственных компонентов, включая пальмовое масло и говяжий жир.

В частности, два продукта с названием «Традиционное», произведенные в Курске и Мытищах, были исключены из списка рекомендованных из-за обнаружения в их составе запрещенных жиров. Это подчеркивает необходимость для производителей соблюдать стандарты качества и прозрачности в производственном процессе, чтобы обеспечить потребителей подлинным и безопасным продуктом.