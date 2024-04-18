«Есть некоторые нюансы»: стало известно, как пройдет инаугурация Путина в мае

Инаугурация президента России Владимира Путина, запланированная на ближайшее время, будет проходить в строгом соответствии с установленным протоколом, но включит в себя и определенные нововведения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопросы журналистов о возможных изменениях в церемонии, Песков подчеркнул, что основные аспекты мероприятия останутся традиционными: «Церемония инаугурации, как правило, строго прописана и имеет стандартный характер. Однако будут внесены некоторые нюансы, о которых мы планируем заблаговременно информировать общественность».

Пресс-секретарь не стал уточнять, какие именно новшества ждут гостей и участников церемонии, однако подтвердил, что эти изменения предусмотрены и будут раскрыты в преддверии инаугурации.

Таким образом, предстоящая инаугурация обещает стать сочетанием традиций и современных подходов в организации государственных церемоний. Подробности будут озвучены Кремлем в ближайшее время, что, несомненно, привлечет внимание как российских, так и международных СМИ и общественности, сообщает ТАСС.