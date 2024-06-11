Есть можно и при диабете второго типа: эндокринолог назвала сладости, которые не повысят глюкозу — можно и натощак

Диабет второго типа накладывает определенные ограничения на диету, особенно когда речь заходит о сладостях. Однако существуют варианты лакомств, которые можно включать в рацион даже при этом заболевании, утверждает известный эндокринолог. Эти десерты не только безопасны, но и могут быть употреблены даже натощак, не вызывая скачков глюкозы в крови.

1. Сладости на основе стевии и эритритола

Натуральные подсластители как стевия и эритритол являются отличной альтернативой сахару для диабетиков. Эти вещества практически не влияют на уровень глюкозы в крови и имеют нулевую калорийность, что делает их идеальными для приготовления диабетических десертов.

2. Темный шоколад с высоким содержанием какао

Темный шоколад, содержащий не менее 70% какао, содержит меньше сахара и больше антиоксидантов, чем его более сладкие аналоги. Это делает его подходящим выбором для людей с диабетом. Такой шоколад может помочь удовлетворить потребность в сладком, не поднимая уровень сахара в крови.

3. Фруктовые десерты с низким гликемическим индексом

Фрукты, такие как ягоды (клубника, черника, малина), являются отличным выбором для диабетиков благодаря их низкому гликемическому индексу. Подавая их с небольшим количеством свежего йогурта или нежирного творога, можно получить вкусный и здоровый десерт.

4. Домашние мюсли-батончики без добавления сахара

Домашнее приготовление позволяет контролировать количество и качество ингредиентов. Мюсли-батончики, сделанные из овсяных хлопьев, орехов, семян и натуральных подсластителей, могут стать питательным и безопасным лакомством.

5. Зефир на агар-агаре

Традиционный зефир содержит много сахара, но его можно заменить на версию с агар-агаром и стевией. Это делает его подходящим для диабетиков, желающих насладиться мягким и воздушным десертом без вреда для здоровья.

Важные рекомендации

Перед включением этих десертов в свой рацион, людям с диабетом следует проконсультироваться с врачом.