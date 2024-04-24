«Если завтра война, то кто будет воевать?»: депутат Журавлев сделал важное заявление

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев был возмущен тем фактом, что современная молодежь России ставит жизнь на первое место.

Он отметил, что в условиях военного времени не возможно одержать победу, если население придаёт собственные потребности большее значение, чем интересы нации. Политик подчеркнул, что для него самым важным является патриотизм, и ему жалко тех, кто выбирает другие ценности.