«Если завтра война, то кто будет воевать?»: депутат Журавлев сделал важное заявление
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев был возмущен тем фактом, что современная молодежь России ставит жизнь на первое место.
Он отметил, что в условиях военного времени не возможно одержать победу, если население придаёт собственные потребности большее значение, чем интересы нации. Политик подчеркнул, что для него самым важным является патриотизм, и ему жалко тех, кто выбирает другие ценности.
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