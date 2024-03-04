«Если нужно будет Родину защищать — я готов»: Малинин прокомментировал слухи о своем переезде в Германию

Известный российский певец Александр Малинин оказался в центре политического скандала, после своего возвращения из Германии в Россию.

Александр Малинин переехал в Европу 2 года назад и поселился в Германии вместе со своей женой. Однако, недавно Малинин решил вернуться на Родину и наткнулся на скандал.

Певец ненадолго покинул свой дом в Германии, чтобы выступить в Саратове. Это стало причиной огромного скандала. За несколько дней до концерта артиста депутаты областной думы Саратова пытались запретить ему зарабатывать деньги в Российской Федерации, обвинив его в попытке «сидеть на двух стульях».

Их мнение основано на том, что за два года пребывания в Европе Малинин так и не высказал свою позицию по сложившейся ситуации. Кроме того, он не собирается отказываться от звания народного артиста Украины, что вызвало недовольство активистов.

Несмотря на возникшие обстоятельства, концерт состоялся. Вместе с тем распространялись слухи, что Малинин обещал выступить с патриотической речью, но на деле этого не произошло. С самой сцены артист выразил свою любовь к городу и признался, что его удивило, сколько именитых людей жило здесь.

Однако, представители областной думы остались недовольными. Председатель комитета по соцполитике Роман Грибов назвал Малинина трусом, утверждая, что тот боится лишиться возможности жить в Германии. Депутат Мария Усова поддержала его мнение, считая, что артист должен быть честным перед своей аудиторией, а не использовать их как источник дохода, сообщает kp.ru.

Тем не менее певец прокомментировал информацию о связанном с ним скандале и заявил, что вся информация, которая гласит о его «неуважении» к Родине, ложна. Со слов Малинина, он верен Российской Федерации до сих пор и, если будет необходимо, то он отправится защищать ее, пишет hibiny.ru.