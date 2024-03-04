Новости России
· Ульяна Сенько

«Если нужно будет Родину защищать — я готов»: Малинин прокомментировал слухи о своем переезде в Германию

«Если нужно будет Родину защищать — я готов»: Малинин прокомментировал слухи о своем переезде в Германию

Подписаться в Telegram

Известный российский певец Александр Малинин оказался в центре политического скандала, после своего возвращения из Германии в Россию.

Александр Малинин переехал в Европу 2 года назад и поселился в Германии вместе со своей женой. Однако, недавно Малинин решил вернуться на Родину и наткнулся на скандал.

Певец ненадолго покинул свой дом в Германии, чтобы выступить в Саратове. Это стало причиной огромного скандала. За несколько дней до концерта артиста депутаты областной думы Саратова пытались запретить ему зарабатывать деньги в Российской Федерации, обвинив его в попытке «сидеть на двух стульях».

Их мнение основано на том, что за два года пребывания в Европе Малинин так и не высказал свою позицию по сложившейся ситуации. Кроме того, он не собирается отказываться от звания народного артиста Украины, что вызвало недовольство активистов.

Несмотря на возникшие обстоятельства, концерт состоялся. Вместе с тем распространялись слухи, что Малинин обещал выступить с патриотической речью, но на деле этого не произошло. С самой сцены артист выразил свою любовь к городу и признался, что его удивило, сколько именитых людей жило здесь.

Однако, представители областной думы остались недовольными. Председатель комитета по соцполитике Роман Грибов назвал Малинина трусом, утверждая, что тот боится лишиться возможности жить в Германии. Депутат Мария Усова поддержала его мнение, считая, что артист должен быть честным перед своей аудиторией, а не использовать их как источник дохода, сообщает kp.ru.

Тем не менее певец прокомментировал информацию о связанном с ним скандале и заявил, что вся информация, которая гласит о его «неуважении» к Родине, ложна. Со слов Малинина, он верен Российской Федерации до сих пор и, если будет необходимо, то он отправится защищать ее, пишет hibiny.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

В Казани был замечен самолет-«призрак»

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

травля тараканов на дому микрорайон 1 мая

Новости Казани

день назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

кремировать животных в Уфе

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани родители просят кормить школьников пельменями и фунчозой

Новости Татарстана

день назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Казани

7 часов назад

В Казани загорелся театр им. Тимчурина
Лонгриды
5 дней назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Важное в РТ

28 минут назад

Игры Будущего собрали гостей от Хабаровска до Калининграда

Новости Татарстана

час назад

На колокольню Раифского монастыря вернули новый золотой купол

Важное в РТ

час назад

Татарстанцам представили бесплатный онлайн-урок по кибербезопасности и ИТ-профессиях будущего

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани начался суд над одним из лидеров ОПГ «Мамшовские»
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
9 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани был назначен руководитель нового центра городской трансформации

Новости Казани

4 часа назад

Мэр Казани прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина

Новости Татарстана

5 часов назад

Загрузка гостиниц Казани в дни «Игр будущего» выросла на 30%
Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 
Интересное в Казани
5 дней назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 