Если не мобилизация, то что? В ряде регионов началось тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

Появилась информация, что гражданам Российской Федерации мужского пола от 20 до 48 лет начали приходить повестки в военные комиссариаты, сообщает информационный новостной портал prufy.ru.

Житель столицы Республики Башкортостан рассказал представителям средств массовых информации, что приблизительно 15 его соседей по жилому многоквартирному дому получили документ, извещающий о том, что в ближайшее время им необходимо посетить военкомат, как сказано в повестке, для того чтобы уточнить документы воинского учета. Уфимец добавил, что если мужчины, которому предназначался документ, не было дома, то извещение вручали его родственникам.

Ранее «Вести Воронеж» сообщили, что в Воронеже вечером 14 ноября в ресторане «Форт» во время праздничного застолья, 50-ти гражданам Российской Федерации были вручены повестки в военные комиссариаты представителями правоохранительных органов.

Добавим, что Верховный суд РФ принял постановление, которое объясняет, что мобилизация в нашей стране не завершилась, так как официального указа об ее окончании от Президента России Владимира Путина не было, было только устное заявление. А также, согласно документу, призванные во время мобилизации 2022 года граждане смогут покинуть зону боевых действий и вернуться домой уже насовсем только после завершения СВО на Украине.