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· Ульяна Сенько

Если не мобилизация, то что? В ряде регионов начали тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

Если не мобилизация, то что? В ряде регионов начали тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

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Стало известно, что в Уфе, столице Республики Башкортостан, россиянам мужского пола призывного возраста начали массово приходить повестки в военкомат, сообщили «Пруфы».

Один из жителей Уфы поделился со СМИ информацией о том, что примерно 15 его соседей по дому получили извещение о необходимости посетить военные комиссариаты. Получателями стали даже родственники: в одно и то же время повестки пришли отцу и его сыну, а сам документ, по словам уфимца, вручают родственникам в случае отсутствия адресата дома.

В самом извещении сказано, что посетить военкомат необходимо 22 ноября текущего года для того, чтобы провести проверку документов воинского учета. Как минимум одна из полученных повесток подписана В. Виноградовым, по предположениям, действующим военным комиссаром Советского и Октябрьского районов Уфы.

Представители Ситуационного центра Республики Башкортостан, основными задачами которого является сбор и обработка информации по чрезвычайным или острым ситуациям, объяснили, что вызов граждан РФ в военкомат происходит действительно для проверки документов, и мобилизация на данный момент в РФ не действует, поэтому россиянам не стоит волноваться. Ситуационный центр отметил, что всероссийские мероприятия по призыву на службу в российскую армию могут начаться только после того, как их объявит Верховный Главнокомандующий Владимир Путин.

Ранее во вторник 14 ноября в Воронеже приблизительно 50 граждан Российской Федерации получили повестки в военкомат. Причем вручение состоялось на праздновании дня рождения одного из мужчин в ресторане «Форт»: спецслужбы посетили банкет, где в первую очередь просмотрели документы у всех гостей, а после вручили извещения о том, что необходимо посетить военкомат, передали «Вести Воронеж».

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