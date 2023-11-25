Если не мобилизация, то что? В некоторых регионах началось тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

В ряде регионов России начали массово получать повестки в военкомат. Как сообщают "Пруфы", на подобное пожаловались мужчины в Уфе.

Один из уфимцев сообщил, что и ему, и 15 его соседям по дому пришли извещения, информирующие о необходимости нанести визит в военкомат.

В извещениях говорится, что прийти к военкому мужчины обязаны до 22 ноября, цель указана такая - сверка данных воинского учета.

В ситуационном центре Башкирии сообщили, что подобные повестки не противоречат закону, они нужны дл актуализации данных учета, а мобилизация в стране не проводится, волноваться не о чем.