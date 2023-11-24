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· Ульяна Сенько

Если не мобилизация, то что это? В ряде регионов началось тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

Если не мобилизация, то что это? В ряде регионов началось тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

16.rodina.news

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Мужчины, граждане Российской Федерации, начали массово получать повестки в военкоматы, сообщает информационный новостной портал prufy.ru.

Один из жителей Уфы поделился информацией со средствами массовой информации, где рассказал, что многие жители его дома возрастом от 20 до 48 лет получили извещения о необходимости посетить военные комиссариаты. Оповещающие документы получили даже родственники, уточнил мужчина. В тех случаях, когда адресата не было дома, то повестку вручали его жене или родителям.

Региональная организация по сбору, обработке, анализированию и хранению информации с целью мониторинга текущих острых волнующих россиян или чрезвычайных явлений на территориях нашей страны, Ситуационный центр Республики Башкортостан, объяснил, что россиянам следует сохранять спокойствие, так как повестки в военные комиссариаты приходят для уточнения документов воинского учета.

Также «Вести Воронеж» прежде сообщали, что в начале ноября примерно 50 уроженцев Азербайджана с российским гражданством во время праздничного застолья в ресторане получили повестки в военкомат.

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