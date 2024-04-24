«Если мы россиян сейчас повально мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление про СВО

После инцидента в "Крокус" народ стал более активно включаться в защиту своей родины, заявил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, обсуждая текущую ситуацию на фронте.

"Мы активно приняли инициативу на поле боя, значительно увеличив выпуск оборонной продукции и высокоточного оружия. Сегодняшняя военная ситуация требует от нас принципиального подхода к освобождению территорий, учитывая задачи, которые поставлены президентом. Массовая мобилизация в настоящее время не является целесообразной, учитывая наличие достаточного числа добровольцев. Мы не должны лишать людей возможности заниматься своими обычными делами за рулем или на производстве", - сообщил Гурулев.