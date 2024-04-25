«Если мы россиян сейчас повально мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО

После событий в "Крокусе" население начало активно защищать свою родину. Об этом заявил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, обсуждая текущую обстановку на фронте.

"Мы приняли инициативу на передовой и значительно увеличили производство оборонной продукции и высокоточного оружия. Современная война требует от нас особого подхода к освобождению территорий, с учетом задач президента. В настоящее время массовая мобилизация не является необходимой, учитывая достаточное количество добровольцев. Мы не должны лишать людей их обычных дел за рулем или на производстве", - сообщил Гурулев.