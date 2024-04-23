«Если мы россиян сейчас массово мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление про СВО
После событий в Крокусе народ стал активно защищать свою родину. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, обсуждая текущую обстановку на фронте.
«Мы активно взяли инициативу на поле боя и значительно увеличили выпуск оборонной продукции и высокоточного оружия. Сегодняшняя война требует от нас принципиального подхода к освобождению территорий, учитывая президентские задачи. Массовая мобилизация в настоящее время нецелесообразна, учитывая наличие достаточного числа добровольцев. Мы не должны отрывать людей от их обычных занятий за штурвалом или на производстве», - рассказал Гурулёв.
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