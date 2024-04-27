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«Если мы людей сейчас повально мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО на Украине

«Если мы людей сейчас повально мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО на Украине

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После инцидента в "Крокус" население само начало активную защиту своей страны. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев в ходе обсуждения текущей ситуации на фронте.

"Мы приняли активное участие на поле боя, увеличив выпуск оборонной продукции и высокоточного оружия. Современная война требует от нас серьезного подхода к освобождению территорий, учитывая задачи, поставленные президентом. Массовая мобилизация в настоящее время не имеет смысла, учитывая наличие достаточного количества добровольцев. Мы не должны лишать людей их обычных дел за рулем или на производстве", - подчеркнул Гурулев.

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