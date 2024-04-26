«Если мы людей сейчас повально мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО

После событий в "Крокусе" народ стал активно защищать родину. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Гурулев, обсуждая текущую обстановку на фронте.

"Мы активно взяли на себя инициативу на поле боя и значительно увеличили производство оборонной продукции и высокоточного оружия. Сегодняшняя война требует от нас серьезного подхода к освобождению территорий в соответствии с задачами, поставленными президентом. Массовая мобилизация в настоящее время нецелесообразна, учитывая наличие достаточного числа добровольцев. Мы не хотим лишать людей их обычных занятий за рулем или на производстве," - подчеркнул Гурулев.