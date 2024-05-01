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«Если мы людей сейчас массово мобилизуем на СВО, мы их откуда оторвем?»: депутат ГД Гурулев сделал важное заявление

«Если мы людей сейчас массово мобилизуем на СВО, мы их откуда оторвем?»: депутат ГД Гурулев сделал важное заявление

chita.ru

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Представитель Госдумы Андрей Гурулев выделил возросшее внимание народа к вопросам национальной обороны. По его мнению, ситуация на мировой арене заставляет Россию пересмотреть свои оборонные стратегии, что включает наращивание производства военных товаров и прецизионного вооружения.

Гурулев акцентировал внимание на том, что Россия активно участвует в оборонных действиях, увеличивая объемы производства необходимой техники и оружия. Он также подчеркнул, что текущая политическая обстановка требует восстановления контроля над ключевыми территориями в соответствии с целями национального лидерства.

Одним из значимых аспектов в его высказываниях стала тема добровольчества: в настоящий момент, по его словам, массовая мобилизация не требуется благодаря большому числу добровольцев, желающих встать на защиту страны. Гурулев подчеркивает, что отвод рабочей силы из гражданской сферы не является приоритетом, а внимание уделяется повышению производственных мощностей.

Рост производства оборонной продукции имеет ключевое значение в политике государства, так как это не только укрепляет защитные возможности, но и способствует экономическому росту через создание новых рабочих мест и развитие инновационных технологий. Стремление максимально использовать внутренние ресурсы направлено на снижение зависимости от внешних поставщиков и укрепление местной военно-промышленной базы.

В заключение, Гурулев заявил, что обновление оборонной стратегии и акцент на добровольческое участие являются отражением желания России построить более гибкую и адаптивную систему обороны. В эти нестабильные времена российское правительство делает ставку на поддержку своих граждан и передовые технологии для укрепления как внутреннего, так и международного положения страны.

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