«Если мы людей сейчас массово мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление про СВО
После событий "Крокуса" народ сам стал активно защищать родину. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, обсуждая текущую обстановку на фронте.
"Мы активно приняли инициативу на поле боя и значительно увеличили выпуск оборонной продукции и высокоточного оружия. Сегодняшняя война требует от нас принципиального подхода к освобождению территорий, учитывая президентские задачи. Массовая мобилизация в настоящее время нецелесообразна, учитывая наличие достаточного числа добровольцев. Мы не должны отрывать людей от их обычных занятий за штурвалом или на производстве", - рассказал Гурулёв.
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