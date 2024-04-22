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«Если мы людей сейчас массово мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО

«Если мы людей сейчас массово мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО

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После событий "Крокуса" граждане стали более активно защищать свою родину. Заявил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, обсуждая текущую ситуацию на фронте.

"Мы приняли инициативу на боевом поле и увеличили производство оборонной продукции и высокоточного оружия. Сегодняшняя война требует от нас серьезного подхода к освобождению территорий в соответствии с задачами, поставленными президентом. На данный момент массовая мобилизация нецелесообразна, так как у нас достаточно добровольцев. Мы не должны лишать людей возможности заниматься их обычными делами, будь то работа за рулем или на производстве", - подчеркнул Гурулёв.

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