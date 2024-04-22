«Если мы людей сейчас массово мобилизуем, мы их откуда оторвем?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление про СВО

После событий "Крокуса" граждане стали более активно защищать свою родину. Заявил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, обсуждая текущую ситуацию на фронте.

"Мы приняли инициативу на боевом поле и увеличили производство оборонной продукции и высокоточного оружия. Сегодняшняя война требует от нас серьезного подхода к освобождению территорий в соответствии с задачами, поставленными президентом. На данный момент массовая мобилизация нецелесообразна, так как у нас достаточно добровольцев. Мы не должны лишать людей возможности заниматься их обычными делами, будь то работа за рулем или на производстве", - подчеркнул Гурулёв.