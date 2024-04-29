В свете недавних событий в «Крокусе», значительно возросло гражданское участие в обороне страны. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, подчеркнув активизацию народа в защите родины и увеличение производства оборонной продукции.

Гурулев отметил, что текущая военная ситуация требует от России принципиально нового подхода к обороне. «Мы активно приняли инициативу на поле боя и значительно увеличили выпуск оборонной продукции и высокоточного оружия,» — сказал он. Депутат подчеркнул, что сегодняшние условия требуют освобождения территорий в соответствии с задачами, поставленными президентом.

Особое внимание в своем выступлении Гурулев уделил вопросу мобилизации. По его словам, массовая мобилизация в настоящее время нецелесообразна из-за большого числа добровольцев, готовых защищать страну. «Мы не должны отрывать людей от их обычных занятий за штурвалом или на производстве,» — подчеркнул он.

Увеличение производства оборонной продукции также играет ключевую роль в текущей политике. Это не только усиливает оборонные способности страны, но и поддерживает экономику через создание новых рабочих мест и развитие технологий. Стратегия, акцентированная на использовании ресурсов и потенциала внутри страны, направлена на минимизацию зависимости от внешних поставок и усиление внутреннего военно-промышленного комплекса.

Возвращение к акценту на добровольчество и увеличение производства военной продукции отражает стремление России к созданию более гибкой и адаптивной оборонной стратегии. В эти нестабильные времена правительство стремится укрепить как внутренние, так и внешние позиции страны, опираясь на поддержку своих граждан и передовые технологии.