По словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, недавние события в «Крокусе» стимулировали значительное увеличение гражданского участия в оборонных инициативах страны.

Гурулев подчеркнул, что текущая военная обстановка потребовала от России принять новые меры в сфере национальной безопасности, включая увеличение выпуска оборонной продукции и высокоточного вооружения.

Депутат отметил, что Россия приняла на себя активную роль на поле боя, увеличив масштабы производства необходимого вооружения и оборонной техники. Гурулев также упомянул, что текущие обстоятельства требуют освобождения территорий в соответствии с задачами, поставленными на уровне государственного руководства.

Гурулев выразил мнение, что массовая мобилизация на данный момент нецелесообразна, благодаря большому числу добровольцев, готовых защищать страну. Он подчеркнул, что необходимость отрывать граждан от их обычных профессий и занятий не является приоритетной, в то время как внимание сосредоточено на укреплении военного потенциала через повышение производственных мощностей.

Увеличение производства военной продукции играет ключевую роль в национальной политике, укрепляя не только оборонные способности страны, но и поддерживая экономику через создание новых рабочих мест и развитие технологий. Стратегия максимального использования внутренних ресурсов и потенциала направлена на минимизацию зависимости от внешних поставок и усиление местного военно-промышленного комплекса.

Обновление стратегии обороны и акцент на добровольческое участие отражают стремление России к созданию более гибкой и адаптивной оборонной системы. В эти нестабильные времена правительство делает ставку на поддержку своих граждан и инновационные технологии для укрепления как внутренних, так и внешних позиций страны.