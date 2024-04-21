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«Если мы людей сейчас массово мобилизуем»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление про СВО

«Если мы людей сейчас массово мобилизуем»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление про СВО

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После "Крокуса" граждане стали проявлять активную гражданскую позицию в защите Родины.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев отметил значительное увеличение производства отечественной военной продукции и высокоточного оружия, что сказывается на эффективности наших военных действий на фронте.

В условиях стремительного развития технических средств боевого применения, событие претерпело изменения, и сегодня требуется более осмотрительный подход к ведению боевых действий. Важно акцентироваться на освобождении заранее поставленных целей, предложенных президентом.

Андрей Гурулев подчеркнул, что на данный момент вопросы мобилизации не столь актуальны, так как граждане проявляют стремление защищать свою Родину из самоотверженных побуждений. Вследствие этого, массовая мобилизация может повлечь за собой серьезные последствия в жизни и общественной деятельности обычных людей.

Таким образом, сегодняшняя ситуация показывает, что граждане сами готовы принимать участие в обороне страны, и несмотря на сложности, важно сохранять баланс между военными действиями на фронте и повседневной жизнью общества.

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