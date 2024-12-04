Если из пластиковых окон дует, а регулировка не помогает: что делать — делюсь простым секретом

Пластиковые окна — это не только удобно и красиво, но и надежно. Однако даже такие современные и высококачественные конструкции могут доставить неудобства, если из них начинает дуть.

Особенно это актуально в холодное время года, когда каждый сквозняк вызывает потерю тепла и рост счетов за отопление. Многие сталкиваются с ситуацией, когда регулировка окна не помогает избавиться от проблемы, и кажется, что выходов нет. Однако не спешите паниковать: есть несколько простых секретов, которые помогут вам справиться с этой неприятностью.

Причины, почему пластиковые окна начинают пропускать холодный воздух

Прежде чем перейти к способам решения проблемы, стоит разобраться, почему пластиковые окна вообще могут начать пропускать воздух. На это может быть несколько причин:

Износ уплотнителей. С течением времени резиновая прокладка теряет свои свойства — она может трескаться или терять эластичность, что и приводит к образованию щелей.

Неправильная установка окна. Если окно было установлено не совсем корректно, то оно не будет плотно прилегать к раме, что приводит к появлению сквозняков.

Нарушения в регулировке фурнитуры. Когда механизмы, отвечающие за прижим окна, не работают должным образом, окно может не закрываться так плотно, как нужно.

Проблемы с шумоизоляцией. Иногда окно может не пропускать холодный воздух, но терять тепло через плохо изолированную конструкцию.

Что делать, если регулировка не помогает?

Если вы уже пытались отрегулировать окно, но оно продолжает продувать, не стоит сразу думать, что проблема в самой конструкции. Вот несколько способов, которые могут помочь устранить проблему:

1. Проверьте уплотнители

Первым делом, посмотрите на состояние резинок и уплотнителей. Если они изношены, потрескались или порвались, их нужно заменить. Это можно сделать самостоятельно, купив подходящий уплотнитель в магазине строительных материалов. Важно, чтобы уплотнитель подходил по размерам для вашего окна, иначе теплоизоляция будет нарушена.

2. Примените силиконовый герметик

Если замена уплотнителей пока не входит в ваши планы, можно временно использовать силиконовый герметик. Это недорогой и достаточно эффективный способ закрыть щели, через которые поступает холод. Герметик можно нанести вдоль стыков окна и рамы, после чего его нужно аккуратно разгладить. Такой метод поможет вам сразу же улучшить теплоизоляцию и уменьшить сквозняки.

3. Использование теплоизоляционных лент

Для улучшения теплоизоляции окна можно также использовать специальные теплоизоляционные ленты. Эти ленты наклеиваются на уплотнитель, увеличивая его толщину и улучшая плотность прилегания окна к раме. Это может существенно уменьшить проникновение холодного воздуха.

4. Регулировка фурнитуры и прижимных механизмов

Если регулировка окна не дала желаемого результата, возможно, пришло время заняться фурнитурой. Иногда прижимные механизмы теряют свою эффективность. Убедитесь, что прижимное устройство работает правильно: если оно повреждено или неправильно отрегулировано, воздух будет проходить через щели. В этом случае вам придется либо отрегулировать механизмы, либо заменить их.

5. Использование оконных накладок

Если проблема не решается, вы можете использовать оконные накладки, которые помогают усилить теплоизоляцию. Это временная мера, которая особенно полезна в холодное время года. Накладки устанавливаются с наружной стороны окна и создают дополнительный барьер от холода.

6. Обращение к специалисту

Если вы перепробовали все способы, а проблема осталась, возможно, стоит обратиться к специалисту. Профессионалы проведут детальную диагностику, проверят уплотнители, фурнитуру и установку окон, и предложат наиболее подходящее решение.

Простой секрет, который поможет на все 100%

Вот маленький секрет, который многие забывают: использование фена для мягкого прогрева резинок уплотнителей. Иногда резинки уплотнителей могут стать жесткими из-за низкой температуры. Прогрев их феном на низкой температуре помогает вернуть уплотнителю эластичность. После этого окно будет более плотно прилегать к раме, и проблема с продуванием, как правило, исчезает. Это быстрый и простой способ, который стоит попробовать перед заменой уплотнителей.

Пластиковые окна — это, без сомнения, удобство и тепло в вашем доме. Но если из них дует, не спешите паниковать. Существует множество способов решить проблему, от простых замен уплотнителей до применения герметиков и накладок. И, конечно, не забывайте о том, что иногда простое регулирование фурнитуры и прогрев уплотнителей с помощью фена могут творить чудеса. Главное — не откладывать проблему на потом, а действовать сразу, чтобы сохранить тепло в вашем доме.