Новости России
· Алина Алмакаева

Еще один запрет для дачников: в 2024 году за это оштрафуют и заберут весь урожай

Еще один запрет для дачников: в 2024 году за это оштрафуют и заберут весь урожай

aif.ru

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Владельцы дач и огородов собираются столкнуться с совершенно новым ограничением в наступающем сезоне.

После того, как они соберут свой первый урожай, им предстоит соблюдать новое правило, нарушение которого может привести к значительным штрафам. Об этой новой мере сообщает PRIMPRESS.

Владельцы загородных участков уже в ближайшее время столкнутся с новыми правилами. С 23 марта, начиная с выходных, начинается неофициальный дачный сезон, поскольку весна уже заявила о себе в большинстве регионов. Летом ожидается ужесточение контроля со стороны контролирующих органов, которые будут пристально следить за соблюдением правил вдоль дорог и в районах крупных городов.

Излишки урожая, произведенного на садовых участках, можно будет продавать только определенным образом. Владельцы могут обратиться за помощью к друзьям или родственникам для реализации экстра-урожая или разместить информацию о продаже в социальных сетях. Возможность продажи распространяется как на свежие овощи, фрукты и зелень, так и на домашнюю консервацию.

Однако продажа урожая непосредственно на улицах, у дорог или на тротуарах будет теперь строго запрещена. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы, а продукция может быть изъята на месте. В то же время, дачники имеют право законно продавать свою продукцию на специализированных городских ярмарках, где им выделяются определенные торговые места. Однако важно помнить, что продукция для продажи должна быть выращена на участке с площадью не более 50 соток.

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