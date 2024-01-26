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«Еще больше новых регионов»: Дмитрий Медведев заявил, когда и на каких условиях закончится СВО на Украине

«Еще больше новых регионов»: Дмитрий Медведев заявил, когда и на каких условиях закончится СВО на Украине

Sputnik / Екатерина Штукина

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, когда и при каких обстоятельствах возможно завершение Спецоперации на Украине.

Согласно словам зампреда СБ РФ, вооруженный конфликт российского государства и Украины будет полностью завершен только тогда, когда «киевский» и «нацистский» режимы будут разрушен и истреблен. Также Медведев заявил, что целью Спецоперации является «освобождение исконно русских территорий» и боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока названая цель не будет достигнута. По мнению заместителя председателя Совбеза России, в нашей стране увеличится число регионов, передает информационно-новостной портал don24.ru.

Напомним, что 25 ноября 2023 года Дмитрий Медведев на совещании ВС РФ сообщил, что с начала 2024 года в России власти начнут увеличивать боевую мощь страны ввиду напряженной обстановки в Мире. Согласно заявлению зампреда СБ, с начала 2024 года в Российской Федерации будут дополнительно созданы 1 армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилия.

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