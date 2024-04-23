Энцефалитные клещи есть даже в городских парках: стали известны ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

Клещи представляют реальную угрозу не только в диких лесах, но и в городских парках, особенно учитывая их способность переносить инфекционные болезни, включая клещевой энцефалит.

Чтобы минимизировать риск заражения и обеспечить безопасность во время пребывания на природе, предлагаем ряд проверенных способов защиты от этих кровососущих паразитов.

Проверенные методы защиты от клещей:

Использование репеллентов: Репелленты, содержащие DEET, пикаридин или икаридин, доказали свою эффективность в отпугивании клещей. Они блокируют способность клещей ощущать своего хозяина, снижая вероятность укуса. Рекомендуется наносить репелленты на открытые участки кожи и одежду. Защитная одежда: Носите одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую обувь. Особенно эффективным является использование светлых тонов одежды, которые помогают быстро заметить прикрепившихся клещей. Обработка одежды перметрином: Перметрин — это инсектицид, который можно наносить на одежду и снаряжение. Это вещество убивает клещей при контакте и служит дополнительной защитой. Избегайте рискованных зон: Во время прогулок старайтесь избегать высокой травы и зарослей, где клещи наиболее активны. Придерживайтесь хорошо протоптанных троп и избегайте сидения прямо на земле. Тщательный осмотр после прогулок: Проверяйте себя, своих детей и домашних животных после каждой прогулки на предмет клещей. Особое внимание уделяйте складкам кожи, волосам, подмышкам и другим укромным местам.

Дополнительные советы:

Использование эфирных масел: Некоторые эфирные масла, такие как масло чайного дерева, лаванды и герани, также могут служить натуральными репеллентами против клещей.

Образование и осведомленность: Обучите свою семью и друзей, как правильно снимать клеща, чтобы предотвратить передачу болезней, если укус всё же произошел.

Применяя эти методы, вы значительно снизите риск укуса клещей и обезопасите себя и своих близких от возможных заболеваний, которые они могут переносить.