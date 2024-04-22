Энцефалитные клещи есть даже в городских парках: стали известны ТОП-5 действенных способов защиты от клещей

Энцефалитные клещи, представляющие серьезную угрозу для здоровья, обнаружены не только в лесных массивах, но и в городских парках. С учетом их способности переносить инфекционные заболевания, такие как клещевой энцефалит, предпринятие мер защиты становится не просто рекомендацией, а необходимостью.

Вот пять наиболее эффективных способов, которые помогут вам избежать укусов клещей:

1. Использование репеллентов

Нанесение на кожу и одежду репеллентов, содержащих DEET, пикаридин или икаридин, является одним из наиболее эффективных способов отпугивания клещей. Эти химические соединения нарушают способность клещей обнаруживать хозяина, что значительно снижает риск укуса.

2. Ношение защитной одежды

Длинные рукава, штаны, закрытая обувь и головные уборы могут стать барьером между клещами и вашей кожей. Одежду светлых тонов легче осмотреть на наличие клещей, что позволяет быстро обнаружить и удалить их.

3. Обработка одежды перметрином

Перметрин — это инсектицид, который можно наносить на одежду, обувь и снаряжение. Это вещество убивает клещей при контакте, предотвращая укусы. Обработка одежды перметрином —это дополнительный уровень защиты, который рекомендуется в дополнение к использованию кожных репеллентов.

4. Избегание зоны высокого риска

Постарайтесь избегать хождения по заросшим травой, кустарниковым участкам и лиственным лесам, особенно в весенние и летние месяцы, когда активность клещей находится на пике. Придерживайтесь центральных дорожек парков и избегайте сидения на земле или на листьях.

5. Регулярный осмотр на наличие клещей

После возвращения из мест, потенциально опасных по наличию клещей, важно провести тщательный осмотр себя, детей и домашних животных. Особое внимание уделите местам, таким как подмышечные впадины, пах, за ушами и вокруг волосистой части головы. При обнаружении клеща его необходимо немедленно и правильно удалить.

Соблюдение этих мер не только снижает риск укуса клещей, но и помогает предотвратить возможные заболевания, которые могут быть ими перенесены. Будьте особенно бдительны весной и летом, когда клещи наиболее активны.