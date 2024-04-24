Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Энцефалитные клещи есть даже в городских парках и скверах: стали известны ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

Энцефалитные клещи есть даже в городских парках и скверах: стали известны ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

dkradiy.ru

Подписаться в Telegram

С приходом весны и лета жители городов активно проводят время в местных парках, не подозревая о скрытой угрозе — энцефалитных клещах. Эти маленькие кровососущие насекомые могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, который представляет собой реальную опасность для здоровья.

Вот пять наиболее эффективных способов защиты от клещей в городских условиях:

1. Использование репеллентов

Применение специализированных репеллентов, предназначенных для отпугивания клещей, является одним из самых надёжных методов защиты. Выбирайте продукты, содержащие DEET, перметрин или пикаридин, которые доказали свою эффективность против клещей.

2. Ношение защитной одежды

При походах в парк выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и штанами, заправленными в носки. Это не только уменьшит площадь доступной кожи для клещей, но и поможет вам заметить насекомое на одежде, прежде чем оно найдёт путь к коже.

3. Избегание зоны высокого риска

Стремитесь избегать высокой травы и кустарников, особенно во влажную погоду, так как это предпочтительные места обитания клещей. Держитесь посередине тропинок и избегайте контакта с листвой и ветками.

4. Регулярный осмотр после прогулок

После каждой прогулки в парке проводите тщательный осмотр себя, своих детей и домашних животных. Особое внимание уделите складкам кожи, волосам, за ушами и под коленями.

5. Вакцинация

Если вы живете в регионе с высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом, рассмотрите возможность вакцинации. Вакцинация — это мощный способ профилактики заболевания, особенно если вы регулярно проводите время на природе.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет вам и вашей семье избежать контакта с энцефалитными клещами и сохранить здоровье во время прогулок по городским паркам. Не позволяйте этой угрозе испортить удовольствие от активного отдыха на свежем воздухе.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Новости России

9 минут назад

Более 114 миллионов рублей помогли сохранить от мошенников сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка с начала года

есть ли какие сетки на вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

сколько стоит перепрошить телевизор в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Новости Казани

день назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

Новости Татарстана

день назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка

Новости Татарстана

21 час назад

К открытию купального сезона в Казани готовят 8 пляжей в 4 районах
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

Новости Татарстана

44 минуты назад

23 апреля казанец избивал женщину на улице и давил ее дверью

Интересное в Казани

день назад

Гармония гормонов: врач перечислил причины, по которым женщины из Казани страдают от эндокринных проблем

Новости Казани

час назад

Мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина»

Новости Татарстана

час назад

Форвард «Нефтяника» из Альметьевска потерял сознание во время 4 матча
23 апреля электропоезд сбил 21-летнего парня в Казани
Новости Казани
59 минут назад

23 апреля электропоезд сбил 21-летнего парня в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Платеж по ипотеке в Казани превысил среднюю зарплату примерно на 25 000 рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамске произошел взрыв

Лонгриды

17 часов назад

Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
5 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.