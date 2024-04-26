Энцефалитные клещи есть даже в городских парках и скверах: озвучены ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

Клещи, переносчики таких заболеваний, как клещевой энцефалит, не ограничивают своё присутствие лишь лесными и сельскими территориями.

Согласно последним данным, эти опасные паразиты все чаще встречаются и в городских парках и скверах. Чтобы избежать укусов и связанных с ними заболеваний, предлагаем ознакомиться с пятью наиболее эффективными способами защиты от насекомых.

1. Использование репеллентов

Применение репеллентов является одним из самых эффективных способов защиты от клещей. Выбирайте продукты, содержащие пикаридин или лимонно-эвкалиптовое масло, которые доказали свою эффективность в отпугивании клещей. Репеллент следует наносить как на кожу, так и на одежду.

2. Ношение защитной одежды

При походах в парк старайтесь носить закрытую одежду: длинные брюки, рубашки с длинным рукавом, закрытую обувь. Брюки желательно заправить в носки или ботинки, что создает дополнительный барьер для клещей.

3. Использование перметрина

Обработка одежды и обуви перметрином — ещё одна эффективная мера против клещей. Перметрин — это инсектицид, который можно наносить на ткани, где он сохраняет свою активность в течение нескольких недель, даже после стирки.

4. Осмотр после прогулок

Всегда тщательно осматривайте себя, своих детей и домашних животных после пребывания в местах возможного обитания клещей. Особое внимание уделите складкам кожи, волосам, за ушами и подмышками.

5. Пребывание на открытых местах

Клещи предпочитают влажные, затененные места с густой растительностью. Старайтесь придерживаться открытых, хорошо освещенных участков парка, что значительно снижает риск нахождения клещей.

Принятие этих мер предосторожности поможет значительно уменьшить риск укусов клещей и связанных с ними заболеваний, даже в городских условиях. Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких.