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Энцефалитные клещи есть даже в городских парках и скверах: названы ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

Энцефалитные клещи есть даже в городских парках и скверах: названы ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

stranabolgariya.ru

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Клещи могут оказаться не только в лесу, но и в городских парках, представляя реальную угрозу для здоровья. Вот пять действенных методов, которые помогут вам защититься от этих опасных паразитов в городской среде.

1. Применение инсектицидных репеллентов

Одним из наиболее надёжных способов защиты от клещей является использование репеллентов, содержащих действующие вещества как DEET, пикаридин или икаридин. Эти химические соединения отталкивают клещей и других насекомых, снижая риск их прикрепления к коже или одежде.

2. Выбор правильной одежды

Носите светлую защитную одежду, которая поможет легко обнаружить присосавшихся клещей. Рекомендуется выбирать одежду с длинными рукавами и штаны, которые можно заправить в носки для максимальной защиты.

3. Обработка одежды перметрином

Перметрин — это инсектицид, который можно применять непосредственно на одежду и обувь для дополнительной защиты. Он эффективен против клещей и сохраняет свои свойства даже после нескольких стирок.

4. Тщательный осмотр после посещения наружных мест

Всегда проводите тщательный осмотр себя, своих близких и домашних животных после пребывания на улице. Обращайте внимание на скрытые участки тела, такие как подмышечные впадины, складки на шее, волосяной покров и область за ушами.

5. Соблюдение троп и избегание зарослей

Держитесь за утоптанные дорожки и тропы, избегая засиделых кустарников и высокой травы, где клещи наиболее активны. Это поможет снизить вероятность контакта с паразитами.

Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете наслаждаться временем, проведенным на природе, минимизировав риски для здоровья, связанные с клещами. Не забывайте также о возможности вакцинации против клещевого энцефалита, особенно если вы живете в регионе с высоким риском заражения.

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