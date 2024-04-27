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Энцефалитные клещи добрались до городских парков: озвучены ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

Энцефалитные клещи добрались до городских парков: озвучены ТОП-5 эффективных способов защиты от клещей

ok.ru

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Энцефалитные клещи, известные своей способностью переносить серьезные заболевания, включая клещевой энцефалит, не ограничиваются лишь лесными массивами. Сегодня они все чаще встречаются и в городских парках и скверах. Вот пять эффективных способов, как можно защитить себя от укусов клещей при прогулках в городской зоне.

1. Носите защитную одежду

Один из самых надежных способов защиты — правильный выбор одежды. Носите длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, закрывающие как можно больше кожи. Также полезно заправлять брюки в носки. Светлая одежда поможет заметить клеща, прежде чем он успеет впиться.

2. Используйте репелленты

Репелленты, содержащие DEET, эффективны против клещей и могут наноситься как на кожу, так и на одежду. Важно следовать инструкциям на упаковке и обновлять защитный слой согласно рекомендованному времени действия.

3. Часто проверяйте наличие клещей

После прогулки в парке или сквере важно тщательно проверить себя, своих детей и домашних животных. Особое внимание следует уделить складкам кожи, волосистой части головы и за ушами.

4. Обрабатывайте домашних животных

Для защиты домашних животных от клещей используйте специальные ошейники, капли и спреи, которые предотвращают прицепление клещей. Регулярно проверяйте своих питомцев после каждой прогулки.

5. Обустройте безопасное пространство

Если у вас есть сад или зеленая зона возле дома, постарайтесь поддерживать траву короткой и удалять опавшую листву и сорняки, которые могут служить укрытием для клещей. Это снизит вероятность их появления вблизи жилых помещений.

Эти меры не только помогут предотвратить укусы клещей в городской среде, но и защитят ваше здоровье от возможных инфекций, которые они могут переносить. Будьте осведомлены и активно используйте все доступные средства защиты.

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