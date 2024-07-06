Эльвира Набиуллина назвала условия финансовой изоляции России: когда это может произойти

На Финансовом конгрессе Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, выразила оптимизм относительно сохранения международных экономических связей России несмотря на усиление глобальных санкций.

По её словам, ценность российских экспортных товаров минимизирует риски полной финансовой изоляции, как отмечает РБК.

Состояние международных платежей и экономического взаимодействия

Набиуллина подчеркнула, что экономическая выгода содействует продолжению международных платежей и взаимного интереса между странами. Она признала возросшие трудности с трансграничными платежами, которые привели к увеличению издержек и стоимости импорта, но подтвердила, что ключевые экономические отношения остаются прочными.

Работа Центробанка по поддержке российского бизнеса

Председатель ЦБ также рассказала о мерах, предпринимаемых для поддержки российского бизнеса и его адаптации к изменяющимся международным условиям. Особое внимание было уделено влиянию санкций на российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), подчеркнув, что большинство участников системы продолжают ее использовать, несмотря на возможные риски.

Адаптация к санкциям и использование альтернативных систем расчетов

С созданием СПФС в 2014 году как альтернативы системе SWIFT, и особенно после исключения крупнейших российских банков из SWIFT в начале 2022 года, российские финансовые институты увеличили использование международных расчетов в валютах дружественных стран и в рублях, что помогло сохранить финансовые потоки.

Новые вызовы на международной арене

Глава ВТБ отметил рост случаев отказа иностранных банков в сотрудничестве с российскими клиентами, особенно после ужесточения вторичных санкций США. Эти изменения увеличили сложность выполнения международных платежных поручений, усложнив финансовые операции на мировой арене.

В этом контексте, несмотря на глобальные вызовы, Россия стремится к сохранению и развитию международных финансовых связей, адаптируясь к новым реалиям мировой экономики.