Эквадор нашел, куда направить несъеденные россиянами бананы
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Эквадор планирует на 50% увеличить объем экспортируемых бананов в Китай.
Между странами было заключено торговое соглашение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию экспортёров бананов Эквадора.
По словам ведомства, соглашение между государствами было успешно заключено и экспорт бананов впервые за 5 лет вырастет на 50%.
Переговоры по соглашению о беспрепятственной торговле между поднебесной и Эквадором шли с февраля 2022 году, а закончились в мае 2023 года, подписанием договора.