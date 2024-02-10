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Эквадор нашел, куда направить несъеденные россиянами бананы

Эквадор нашел, куда направить несъеденные россиянами бананы

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Эквадор планирует на 50% увеличить объем экспортируемых бананов в Китай.

Между странами было заключено торговое соглашение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию экспортёров бананов Эквадора.

По словам ведомства, соглашение между государствами было успешно заключено и экспорт бананов впервые за 5 лет вырастет на 50%.

Переговоры по соглашению о беспрепятственной торговле между поднебесной и Эквадором шли с февраля 2022 году, а закончились в мае 2023 года, подписанием договора.

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