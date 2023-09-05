Экстренный указ главы государства о всеобщей мобилизации: правительством утверждены новые повестки

В Российской Федерации решением членов кабинета министров с 1 августа утверждена совершенно новая форма повесток. Применять ее планируется в случае мобилизационных действий.

Отмечается, что стандартная повестка на бумаге все еще остается основным документом, но дублируется она сразу же на портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете получателя.

Если вручить бумажный документ не удастся, то врученной будут считать повестку электронную через 7 дней после ее размещения на Госуслугах.

Повестка внешне изменилась не столь значительно. В качестве оснований приглашения указывается указ главы государства от 21.09.2022, на обороте повестки представлен подробный перечень документов и вещей.