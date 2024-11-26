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Экстренное заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Президент России Владимир Путин обратился к гра...

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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, военнослужащим и мировому сообществу через официальный сайт Кремля, подчеркивая новый этап в развитии конфликта на Украине и реакцию России на усиление военных действий со стороны НАТО.

Применение западного дальнобойного оружия

Президент сообщил, что 19 и 21 ноября США и Великобритания использовали дальнобойное оружие против военных объектов в Брянской и Курской областях. Это действие, по мнению Путина, отражает прямое вовлечение стран НАТО в конфликт и является серьёзной эскалацией.

Ответные действия России

В ответ на агрессивные действия Запада, российские вооружённые силы провели успешное боевое испытание новой ракетной системы «Орешник». Эта система оснащена гиперзвуковыми ракетами, которые демонстрируют высочайшую скорость и точность. Испытания прошли успешно, поразив один из ключевых объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Особенности системы «Орешник»

Система «Орешник» разрабатывается как ответ на действия Соединенных Штатов Америки по размещению ракет средней дальности в Европе. Ракеты системы могут достигать скорости до 10 Махов, что делает их недоступными для перехвата современными системами противоракетной обороны.

Влияние на глобальную безопасность

Путин выразил обеспокоенность тем, что действия США и НАТО подрывают систему международной безопасности и могут привести к глобальному конфликту. Он призвал международное сообщество обратить внимание на риски усиления военных действий и необходимость их прекращения.

Обращение президента России подчеркнуло серьёзность текущей международной обстановки и готовность России защищать свои границы и безопасность. Президент заверил, что Россия остаётся открытой для мирного решения конфликтов, но будет решительно отвечать на любые угрозы своему суверенитету.

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