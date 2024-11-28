Экстренное заявление президента Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам
reuters.com
Президент РФ Владимир Путин сделал экстренное обращение, опубликованное на сайте Кремля, касающееся резкого обострения ситуации на Украине.
Путин высказался об использовании против России дальнобойного вооружения западных стран и ответных мерах, включая испытание новой ракетной системы.
Действия Запада и реакция России
В своем обращении Путин уточнил, что на российскую территорию были нанесены удары с использованием американских и британских систем дальнобойного оружия. Особое внимание он уделил применению ракет ATACMS и Storm Shadow, которые были задействованы против военных объектов в Брянской и Курской областях.
Ключевые моменты обращения:
- Заявление о переходе конфликта в глобальную фазу из-за действий НАТО.
- Упоминание успешной защиты объектов с помощью российской противовоздушной обороны.
- Подтверждение серьёзных потерь после атаки в Курской области.
«Орешник»: Новая эра в Вооружениях
Одной из главных тем стало применение Россией новой ракетной системы «Орешник». Эта ракета средней дальности обладает гиперзвуковыми характеристиками и способна достигать скорости в 10 Махов. В ходе своего первого боевого применения, «Орешник» поразил промышленный объект в Днепропетровске, занимающийся производством военной техники.
Военные и гуманитарные аспекты
Президент подчеркнул, что Россия будет продолжать предупреждать о своих военных действиях, чтобы минимизировать риски для гражданского населения. Он выразил надежду, что это позволит мирным жителям и иностранным гражданам заблаговременно покинуть зоны потенциальной опасности.
Международная политика и безопасность
Путин также осветил вопросы международной безопасности, осудив действия США, которые, по его словам, нарушили договоренности о ракетах средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что Россия готова к мирному разрешению конфликтов, но будет решительно защищать свои интересы и безопасность.
Владимир Путин заверил, что Россия продолжит следить за развитием ситуации и принимать необходимые меры в ответ на внешние угрозы. Это заявление подтверждает жёсткую позицию России в ответ на милитаризацию конфликта со стороны западных стран.
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