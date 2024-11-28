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Экстренное заявление президента Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Президент РФ Владимир Путин сделал экстренное о...

reuters.com

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Президент РФ Владимир Путин сделал экстренное обращение, опубликованное на сайте Кремля, касающееся резкого обострения ситуации на Украине.

Путин высказался об использовании против России дальнобойного вооружения западных стран и ответных мерах, включая испытание новой ракетной системы.

Действия Запада и реакция России

В своем обращении Путин уточнил, что на российскую территорию были нанесены удары с использованием американских и британских систем дальнобойного оружия. Особое внимание он уделил применению ракет ATACMS и Storm Shadow, которые были задействованы против военных объектов в Брянской и Курской областях.

Ключевые моменты обращения:

  • Заявление о переходе конфликта в глобальную фазу из-за действий НАТО.
  • Упоминание успешной защиты объектов с помощью российской противовоздушной обороны.
  • Подтверждение серьёзных потерь после атаки в Курской области.

«Орешник»: Новая эра в Вооружениях

Одной из главных тем стало применение Россией новой ракетной системы «Орешник». Эта ракета средней дальности обладает гиперзвуковыми характеристиками и способна достигать скорости в 10 Махов. В ходе своего первого боевого применения, «Орешник» поразил промышленный объект в Днепропетровске, занимающийся производством военной техники.

Военные и гуманитарные аспекты

Президент подчеркнул, что Россия будет продолжать предупреждать о своих военных действиях, чтобы минимизировать риски для гражданского населения. Он выразил надежду, что это позволит мирным жителям и иностранным гражданам заблаговременно покинуть зоны потенциальной опасности.

Международная политика и безопасность

Путин также осветил вопросы международной безопасности, осудив действия США, которые, по его словам, нарушили договоренности о ракетах средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что Россия готова к мирному разрешению конфликтов, но будет решительно защищать свои интересы и безопасность.

Владимир Путин заверил, что Россия продолжит следить за развитием ситуации и принимать необходимые меры в ответ на внешние угрозы. Это заявление подтверждает жёсткую позицию России в ответ на милитаризацию конфликта со стороны западных стран.

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