В недавнем обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля, президент России Владимир Путин детально описал текущую ситуацию в зоне специальной военной операции и ответные действия России на использование Западом дальнобойного оружия.

Ситуация с использованием дальнобойного оружия

Путин рассказал о серии атак, осуществлённых с использованием западного оружия в Брянской и Курской областях:

19 ноября — атака с использованием американских ракет ATACMS.

21 ноября — комбинированная ракетная атака с использованием британских систем Storm Shadow и американских HIMARS.

По словам Путина, атаки были успешно отражены российскими силами ПВО, и стратегические цели противника не были достигнуты.

Российский ответ: испытание новой ракеты

В ответ на агрессивные действия противника, Российская Федерация нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, в ходе которого была успешно испытана новая ракетная система средней дальности «Орешник». Эта ракета оснащена гиперзвуковым безъядерным боеприпасом, способным поражать цели на большие дистанции с высокой точностью и скоростью.

Политический контекст и международная безопасность

Президент подчеркнул, что действия Америки и НАТО, включая разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, привели к необходимости России разрабатывать аналогичные вооружения в ответ на возможные угрозы. Путин заявил о готовности России реагировать на любые военные угрозы с полной решимостью.

Заявления для международного сообщества

Путин призвал мировое сообщество осознать серьёзность намерений России защищать свою безопасность и призвал страны НАТО к ответственности за действия, которые могут привести к эскалации глобального конфликта. Президент подтвердил, что Россия не будет стоять в стороне, если её интересы будут угрожаемы, и будет использовать все доступные средства для защиты своего суверенитета.

Владимир Путин подчеркнул решимость России отвечать на любые военные вызовы силой и технологическим превосходством. Развёртывание новых ракетных систем и активные действия на международной арене являются свидетельством этой решимости. Россия готова к конструктивному диалогу, но также и к защите своих границ и интересов в условиях растущей глобальной напряжённости.