Экстренное заявление президента: Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что начало новой мобилизации в нашей стране не предвидится. Это заявление прозвучало во время его выступления на пленарной сессии международного экономического форума.

Владимир Путин уточнил: «В России мобилизация не планируется, она не требуется». Данные слова были озвучены в прямом эфире на канале «Россия 24». Президент также добавил статистику по контрактной службе, отметив, что в 2023 году было заключено свыше 300 000 контрактов для участия в Спецоперации на Украине, а в текущем году количество новых контрактов превысило 160 000, о чем сообщает ura.news.