Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации, благодаря высокому уровню заключения контрактов с Министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

RTVI сообщает, что ежедневный приток добровольцев полностью покрывает потребности армии.

Контрактная служба: добровольный принцип комплектования

Песков подчеркнул значительный поток заявлений от граждан, желающих заключить контракты на военную службу. По его словам, это эффективно обеспечивает потребности Вооружённых сил без мобилизации. «Мобилизация не планируется. Активное подписание контрактов полностью удовлетворяет потребности Минобороны», – заявил представитель Кремля.

Квоты и статистика набора

Министерство обороны РФ отчиталось о более чем 200 000 контрактников, поступивших на службу с начала 2023 года. В сентябре сообщалось о более чем 1000 контрактах ежедневно, а к середине октября план набора был выполнен на 78%. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал темпы комплектования как «достаточно высокие», соответствующие плановым показателям.

Численность участников СВО и формирование резерва

Министр обороны Сергей Шойгу в феврале заявил о привлечении около 540 000 контрактников в 2023 году, что позволило создать резерв из шести дивизий. Владимир Путин летом сообщил о приблизительно 700 000 военнослужащих в зоне СВО, уточнив в декабре общую численность участников с российской стороны в 617 000 человек.

Факторы привлекательности контрактной службы:

Эксперты выделяют следующие факторы, стимулирующие заключение контрактов:

Повышенное денежное довольствие: конкурентная заработная плата и дополнительные выплаты участникам боевых действий.

Социальные гарантии: значительные льготы для военнослужащих и их семей, включая страхование и материальную поддержку.

Информационная кампания: активное освещение преимуществ контрактной службы в СМИ.

Перспективы контрактной службы:

В настоящее время российские власти полагаются на добровольный набор для поддержания численности войск, избегая мобилизации. Однако, успешное выполнение планов комплектования зависит от сохранения высоких темпов набора и стабильной социально-экономической ситуации. Ставка на добровольцев демонстрирует стремление государства к минимизации принудительных мер, предлагая привлекательные условия для желающих служить по контракту.