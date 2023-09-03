Перед полным окончанием СВО на территории Украины, необходимо обеспечить надлежащий контроль над ней. Дмитрий Новиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, выразил эти мысли в ответ на высказывания экс-советника главы Пентагона, Дугласа Макгрегора, о возможном вторжении российских войск в Одессу.

Новиков отмечает, что расширение военной операции позволит достичь целей демилитаризации и денацификации Украины, не ограничиваясь только Одессой. Он также не исключает, что США могут попытаться вынудить Москву сделать территориальные уступки Киеву, но это не соответствует задачам специальной операции. Новиков полагает, что такие спекуляции говорят о том, что Россия на самом деле способна достичь своих целей, а также служат информационной подготовке к возможным уступкам со стороны Запада.