Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Экстренное заявление Дмитрия Пескова: нужна ли России новая мобилизация

Вопрос мобилизации в России, который остаётся о...

rosmigrant.ru

Подписаться в Telegram

Вопрос мобилизации в России, который остаётся одной из самых обсуждаемых тем с начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, получил однозначный ответ от Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что потребности в мобилизации нет благодаря высокой активности граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны для участия в боевых действиях, сообщает rtvi.com.

Поток контрактников растёт ежедневно

По словам Дмитрия Пескова, контракты с министерством обороны подписывают «сотни людей» ежедневно. Это позволяет стране избегать объявления новой мобилизации, поскольку комплектование Вооружённых сил идёт по плану.

«Наши граждане очень активно подписывают контракты. Поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет», — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости.

Достижения в комплектовании армии

Министерство обороны сообщало, что с начала года на военную службу по контракту записались более 200 тысяч человек. В сентябре ведомство утверждало, что ежедневно на контрактную службу поступают более тысячи добровольцев.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в октябре заявил, что план комплектования армии военнослужащими по контракту был выполнен на 78%. По его словам, «темпы достаточно приличные», что позволяет успешно реализовать планы по укреплению Вооружённых сил.

Армия резервов и силы на фронте

По данным Минобороны, в 2023 году контрактниками стали порядка 540 000 человек. Это дало возможность создать резервную армию из шести дивизий, о чём заявлял экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее также раскрывал данные о численности российских военных в зоне СВО. В июне 2023 года он сообщил, что в боевых действиях участвуют около 700 тысяч военнослужащих. В январе он называл цифру 600 тысяч, а в декабре 2022 года более конкретно обозначил число — 617 тысяч человек.

Причины отказа от мобилизации

Высокая активность контрактников позволяет государству избегать сложностей, связанных с проведением мобилизации. Такой подход снимает социальное напряжение, даёт возможность комплектовать армию за счёт добровольцев и создавать надёжный резерв без принудительных мер.

Что это значит для России?

Аналитики отмечают, что рост числа контрактников говорит о значительном уровне поддержки армии со стороны граждан. Это также позволяет государству сосредоточиться на стратегическом развитии Вооружённых сил без необходимости прибегать к срочным мерам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Новости России

5 часов назад

Специалист АО «Транснефть – Прикамье» победил в республиканском конкурсе в сфере качества продукции и услуг

уничтожение тараканов без запаха one ses

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 17,5%

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанским студентам рассказали об основах предпринимательства

фриланс unreal engine в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина хотел насильно выдать дочек 18 и 20 лет замуж

Новости Татарстана

день назад

В результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека

Новости Татарстана

23 часа назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Казани

3 часа назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани семья в квартире отравилась угарным газом
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Татарстана

53 минуты назад

В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса

Новости Казани

3 часа назад

Метшин занял 1 место в Национальном рейтинге мэров

Новости Казани

4 часа назад

Тело 17-летнего подростка с пакетом на голове нашли в казанском общежитии
Башни Сююмбике и Казанского Кремля не будет на ...
Новости Татарстана
час назад

Башни Сююмбике и Казанского Кремля не будет на новой купюре в 1000 рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 28 ноября ожидаются туман и -13 градусов

Новости Казани

7 часов назад

Ремонт Московского рынка завершен на 75%

Новости Казани

22 часа назад

Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать с 28 ноября
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы