Вопрос мобилизации в России, который остаётся одной из самых обсуждаемых тем с начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, получил однозначный ответ от Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что потребности в мобилизации нет благодаря высокой активности граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны для участия в боевых действиях, сообщает rtvi.com.

Поток контрактников растёт ежедневно

По словам Дмитрия Пескова, контракты с министерством обороны подписывают «сотни людей» ежедневно. Это позволяет стране избегать объявления новой мобилизации, поскольку комплектование Вооружённых сил идёт по плану.

«Наши граждане очень активно подписывают контракты. Поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет», — подчеркнул Песков в беседе с РИА Новости.

Достижения в комплектовании армии

Министерство обороны сообщало, что с начала года на военную службу по контракту записались более 200 тысяч человек. В сентябре ведомство утверждало, что ежедневно на контрактную службу поступают более тысячи добровольцев.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в октябре заявил, что план комплектования армии военнослужащими по контракту был выполнен на 78%. По его словам, «темпы достаточно приличные», что позволяет успешно реализовать планы по укреплению Вооружённых сил.

Армия резервов и силы на фронте

По данным Минобороны, в 2023 году контрактниками стали порядка 540 000 человек. Это дало возможность создать резервную армию из шести дивизий, о чём заявлял экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее также раскрывал данные о численности российских военных в зоне СВО. В июне 2023 года он сообщил, что в боевых действиях участвуют около 700 тысяч военнослужащих. В январе он называл цифру 600 тысяч, а в декабре 2022 года более конкретно обозначил число — 617 тысяч человек.

Причины отказа от мобилизации

Высокая активность контрактников позволяет государству избегать сложностей, связанных с проведением мобилизации. Такой подход снимает социальное напряжение, даёт возможность комплектовать армию за счёт добровольцев и создавать надёжный резерв без принудительных мер.

Что это значит для России?

Аналитики отмечают, что рост числа контрактников говорит о значительном уровне поддержки армии со стороны граждан. Это также позволяет государству сосредоточиться на стратегическом развитии Вооружённых сил без необходимости прибегать к срочным мерам.

